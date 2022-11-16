https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831897857.html

Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника

Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.11.2022

Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника

Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР, а также 11 снарядов к РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:51

2022-11-16T12:51

2022-11-16T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР, а также 11 снарядов к РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области, сообщили в среду в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831890284.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика