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Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831897857.html
Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника
Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.11.2022
Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника
Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР, а также 11 снарядов к РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:51
2022-11-16T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР, а также 11 снарядов к РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области, сообщили в среду в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области", - заявили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831890284.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
12:51 16.11.2022
 
Российская ПВО сбила за сутки три украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО сбила три беспилотника ВСУ и 11 снарядов HIMARS и "Ураган"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР, а также 11 снарядов к РСЗО HIMARS и "Ураган" в Херсонской области, сообщили в среду в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области", - заявили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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