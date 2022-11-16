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Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831891093.html
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2022
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:41
2022-11-16T12:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область
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запорожская область, россия, войска воздушно-космической обороны, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ми-8 АМТШ, Безопасность
12:41 16.11.2022
 
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

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Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:37Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВойска воздушно-космической обороныМи-8 АМТШБезопасность
 
 
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