https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831891093.html
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2022
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:41
2022-11-16T12:41
2022-11-16T12:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816162311_0:157:3362:2048_1920x0_80_0_0_7fc46d9416e616f81bf892069ea1dff0.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1831890284.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816162311_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_bf8d2d2d6c255ded114e7ebd733e86c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, войска воздушно-космической обороны, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожской области