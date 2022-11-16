В Варшаве началось экстренное заседание Совбеза Польши
В Варшаве началось экстренное заседание Совбеза Польши из-за инцидента с падением ракет
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Экстренное заседание Совета национальной безопасности Польши началось в Варшаве, его транслирует польское телевидение.
Данное заседание назначил президент Польши Анджей Дуда сразу после того, как во вторник вечером стало известно о попадании двух ракет на территорию Польши.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.