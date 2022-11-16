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Индонезия распылила 29 тонн соли в небе над Бали ради хорошей погоды
Индонезия распылила 29 тонн соли в небе над Бали ради хорошей погоды - РИА Новости, 16.11.2022
Индонезия распылила 29 тонн соли в небе над Бали ради хорошей погоды
Почти 30 тонн соли было распылено в небе над Бали ради улучшения погоды во время саммита G20 на этом острове, сообщает Агентство метеорологии, климатологии и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:25
2022-11-16T12:25
2022-11-16T12:26
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БАЛИ (Индонезия), 16 ноя – РИА Новости. Почти 30 тонн соли было распылено в небе над Бали ради улучшения погоды во время саммита G20 на этом острове, сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии."Это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20", — заявил глава агентства Двикорита Карнавати порталу Tempo.co.Он добавил, что до 16 ноября 2022 года в небе над Бали самолеты совершили не менее 28 вылетов и распылили около 29 тонн соли. По словам Карнавати, операция прошла в сотрудничестве с ВВС Индонезии, министерством транспорта и министерством общественных страны. "Рассеивание соли в облаках производился для того, чтобы процесс конденсации происходил быстрее и дождь мог выпасть непосредственно перед тем, как дождевые облака достигнут места проведения саммита G20", — заявил глава агентства.Тем не менее, по данным очевидцев, в заключительный день саммита на Бали идут проливные дожди с грозами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
12:25 16.11.2022 (обновлено: 12:26 16.11.2022)
Индонезия распылила 29 тонн соли в небе над Бали ради хорошей погоды
Индонезия распылила 29 тонн соли в небе над Бали ради хорошей погоды во время саммита G20
БАЛИ (Индонезия), 16 ноя – РИА Новости.
Почти 30 тонн соли было распылено в небе над Бали ради улучшения погоды во время саммита G20 на этом острове, сообщает
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
"Это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20", — заявил глава агентства Двикорита Карнавати порталу Tempo.co.
Он добавил, что до 16 ноября 2022 года в небе над Бали самолеты совершили не менее 28 вылетов и распылили около 29 тонн соли. По словам Карнавати, операция прошла в сотрудничестве с ВВС Индонезии, министерством транспорта и министерством общественных страны. "Рассеивание соли в облаках производился для того, чтобы процесс конденсации происходил быстрее и дождь мог выпасть непосредственно перед тем, как дождевые облака достигнут места проведения саммита G20", — заявил глава агентства.
Тем не менее, по данным очевидцев, в заключительный день саммита на Бали идут проливные дожди с грозами.