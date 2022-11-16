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Высота снежного покрова в Москве в среду достигла десяти сантиметров
Высота снежного покрова в Москве в среду достигла десяти сантиметров - РИА Новости, 16.11.2022
Высота снежного покрова в Москве в среду достигла десяти сантиметров
В Москве в среду сформировался снежный покров от 5 до 10 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:01
2022-11-16T10:01
2022-11-16T12:44
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Москве в среду сформировался снежный покров от 5 до 10 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном регионе сформировался снежный покров. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 5 сантиметров, на других столичных метеостанциях снега намело еще больше - на Балчуге - 7 сантиметров, в Тушино - 10 сантиметров, а это климатические показатели первой декады декабря", - написал Тишковец.Также синоптик добавил, что до конца недели снегопады в столице продолжатся и будут усиливаться, вырастут настоящие зимние сугробы, к воскресенью глубина снега достигнет 15-20 сантиметров, что соответствует норме конца декабря.
https://ria.ru/20221115/otdykhzimoy-1831447058.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
10:01 16.11.2022 (обновлено: 12:44 16.11.2022)
Высота снежного покрова в Москве в среду достигла десяти сантиметров
Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве в среду достигла десяти сантиметров