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В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень - РИА Новости, 16.11.2022
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В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень
В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень - РИА Новости, 16.11.2022
В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень
Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу законопроект о возможности передачи муниципальных образовательных учреждений на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:10
2022-11-16T11:10
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу законопроект о возможности передачи муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень, документ доступен в электронной думской базе."Субъектам Российской Федерации будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ", - указывается в пояснительных материалах к проекту.Авторы добавляют, что сейчас между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном регионе "наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства".Так, документом предлагается установить, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.
https://ria.ru/20221114/shkoly-1831269455.html
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
11:10 16.11.2022
 
В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень

В Госдуму внесли законопроект о праве передачи муниципальных школ на региональный уровень

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиШкола
Школа
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Школа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу законопроект о возможности передачи муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень, документ доступен в электронной думской базе.
"Субъектам Российской Федерации будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ", - указывается в пояснительных материалах к проекту.
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Авторы добавляют, что сейчас между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном регионе "наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства".
Так, документом предлагается установить, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.
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