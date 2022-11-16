https://ria.ru/20221116/shkoly-1831858073.html

В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень

В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень - РИА Новости, 16.11.2022

В Госдуму внесли законопроект о праве передачи школ на региональный уровень

Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу законопроект о возможности передачи муниципальных образовательных учреждений на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:10

2022-11-16T11:10

2022-11-16T11:10

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу законопроект о возможности передачи муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень, документ доступен в электронной думской базе."Субъектам Российской Федерации будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ", - указывается в пояснительных материалах к проекту.Авторы добавляют, что сейчас между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном регионе "наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства".Так, документом предлагается установить, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.

https://ria.ru/20221114/shkoly-1831269455.html

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Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф