00:06 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Депутат Госдумы допустил причастность Киева ко взрыву на востоке Польши
Депутат Шеремет: ко взрыву на востоке Польши могут быть причастны украинские военные
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Ко взрыву на востоке Польши могут быть причастны украинские военные, которым выгодна провокация для втягивания в конфликт стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"У России сверхточное оружие и какое-либо поражение целей на территории Польши исключено. Я думаю, что мы имеем дело со спланированной украинскими военными дешевой провокацией, целью которой является официально втянуть в конфликт на Украине страны НАТО. Атака могла осуществляться советскими ракетами, которые еще остались на вооружении у украинской армии", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, также не исключен вариант, что украинские военные нанесли удар по границе с Польшей с одобрения западных спецслужб, чтобы формально у НАТО был повод ввести свои войска на территорию Украины. Он отметил, что НАТО стремится легализовать свои действия на территории Украины, чтобы узаконить агрессию в отношению России.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.