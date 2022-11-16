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В России научились отслеживать поражения нервов по каплям пота - РИА Новости, 16.11.2022
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Наука
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В России научились отслеживать поражения нервов по каплям пота
В России научились отслеживать поражения нервов по каплям пота - РИА Новости, 16.11.2022
В России научились отслеживать поражения нервов по каплям пота
Бесконтактно прослеживать лечение поражения нервных тканей (нейропатии) при сахарном диабете возможно благодаря методу визуализации активности потовых желез,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:00
2022-11-16T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
открытия - риа наука
нейрофизиология
диабет
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бесконтактно прослеживать лечение поражения нервных тканей (нейропатии) при сахарном диабете возможно благодаря методу визуализации активности потовых желез, утверждают ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thermal Biology.Нейропатия – одно из наиболее частых осложнений, возникающих при сахарном диабете. Оно заключается в поражении нервов и нарушении их функций. По мере развития заболевания у человека появляется частичное онемение нижних конечностей, сильные болевые ощущения и нарушение чувства равновесия, уточнили в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ).Лечение нейропатии – длительный процесс, и по мониторингу его результатов можно корректировать терапию, добавили исследователи.Ученый пояснил, что активность каждой потовой железы управляется посредством симпатических нервных волокон. При их поражении потоотделение снижается, что можно зафиксировать с помощью визуализации тепловых полей на поверхности тела человека.Если нервные волокна функционируют нормально, то во время диагностики на коже выделяются капли пота. Далее они охлаждают микроучастки тела при испарении. После этого на термограмме появляются темные пятна на месте каждой из них. Если железа, а, следовательно, нервное волокно не функционирует, то изменений на инфракрасном изображении нет или они фрагментарны.В результате исследования формируется картина, визуализирующая области работающих потовых желез. При этом время активности каждой железы кодируется цветом."Для оформления результатов мы используем метод математической обработки термограмм, который называется интегральным картированием. Он заключается в накоплении и отображении всех полученных данных во время диагностики в одном кадре. Так создается детальное изображение функционирующих потовых желез человека на протяжении пяти минут", – уточнил Сагайдачный.Он добавил, что на следующем этапе исследования ученые планируют применить технологию интегрального картирования динамических инфракрасных термограмм для детектирования опухолей на поверхности кожи.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030" и в Президентскую программу исследовательских проектов Российского Научного Фонда.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , открытия - риа наука, нейрофизиология, диабет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Открытия - РИА Наука, нейрофизиология, Диабет
03:00 16.11.2022
 

В России научились отслеживать поражения нервов по каплям пота

© Управление медиакоммуникаций СГУДоцент кафедры медицинской физики Андрей Сагайдачный демонстрирует термограмму активности потовых желез
Доцент кафедры медицинской физики Андрей Сагайдачный демонстрирует термограмму активности потовых желез
© Управление медиакоммуникаций СГУ
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бесконтактно прослеживать лечение поражения нервных тканей (нейропатии) при сахарном диабете возможно благодаря методу визуализации активности потовых желез, утверждают ученые СГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thermal Biology.
Нейропатия – одно из наиболее частых осложнений, возникающих при сахарном диабете. Оно заключается в поражении нервов и нарушении их функций. По мере развития заболевания у человека появляется частичное онемение нижних конечностей, сильные болевые ощущения и нарушение чувства равновесия, уточнили в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ).
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Лечение нейропатии – длительный процесс, и по мониторингу его результатов можно корректировать терапию, добавили исследователи.
"Сегодня для диагностики этого осложнения используют метод электронейромиографии (ЭНМГ). От электростимуляции у пациента может быть раздражение, а электродные иглы нередко причиняют болевые ощущения. Предлагаемая нами инфракрасная визуализация активности потовых желез абсолютно безболезненная и безвредная", – рассказал доцент кафедры медицинской физики СГУ Андрей Сагайдачный.
Ученый пояснил, что активность каждой потовой железы управляется посредством симпатических нервных волокон. При их поражении потоотделение снижается, что можно зафиксировать с помощью визуализации тепловых полей на поверхности тела человека.
© Управление медиакоммуникаций СГУДоцент кафедры медицинской физики Андрей Сагайдачный регистрирует термограмму активности потовых желез
Доцент кафедры медицинской физики Андрей Сагайдачный регистрирует термограмму активности потовых желез
© Управление медиакоммуникаций СГУ
Доцент кафедры медицинской физики Андрей Сагайдачный регистрирует термограмму активности потовых желез
Если нервные волокна функционируют нормально, то во время диагностики на коже выделяются капли пота. Далее они охлаждают микроучастки тела при испарении. После этого на термограмме появляются темные пятна на месте каждой из них. Если железа, а, следовательно, нервное волокно не функционирует, то изменений на инфракрасном изображении нет или они фрагментарны.
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В результате исследования формируется картина, визуализирующая области работающих потовых желез. При этом время активности каждой железы кодируется цветом.
"Для оформления результатов мы используем метод математической обработки термограмм, который называется интегральным картированием. Он заключается в накоплении и отображении всех полученных данных во время диагностики в одном кадре. Так создается детальное изображение функционирующих потовых желез человека на протяжении пяти минут", – уточнил Сагайдачный.
Он добавил, что на следующем этапе исследования ученые планируют применить технологию интегрального картирования динамических инфракрасных термограмм для детектирования опухолей на поверхности кожи.
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Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030" и в Президентскую программу исследовательских проектов Российского Научного Фонда.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоОткрытия - РИА НауканейрофизиологияДиабет
 
 
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