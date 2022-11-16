https://ria.ru/20221116/samolet-1831814011.html

"Самолет судного дня" испытывали для связи с подлодками, сообщил источник

"Самолет судного дня" испытывали для связи с подлодками, сообщил источник - РИА Новости, 16.11.2022

"Самолет судного дня" испытывали для связи с подлодками, сообщил источник

Воздушный командный пункт Ил-80, также известный как "самолет Судного дня", испытывали для связи с подлодками через толщу воды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:29

2022-11-16T08:29

2022-11-16T08:29

безопасность

россия

российская электроника

ил-86

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МОСКВА, 16 ноя – РИА новости. Воздушный командный пункт Ил-80, также известный как "самолет Судного дня", испытывали для связи с подлодками через толщу воды, сообщил РИА Новости информированный источник."С Ил-80 проводились испытания по связи с ракетными атомными подводными лодками стратегического назначения, находящимися в подводном положении. Самолет способен поддерживать устойчивую связь с субмариной через толщу воды", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что связь самолета с погруженной подлодкой обеспечивается за счет сверхдлинных волн, через выпущенную субмариной буксируемую протяженную погружную антенну связи.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на базе гражданского авиалайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, которая приведет к выходу из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название "самолетов Судного дня".По данным открытых источников, всего в Воздушно-космических силах находится четыре таких самолета. Все они совершили первый полет еще в 1985 году.Как сообщали в 2020 году в "Росэлектронике", научно-производственное предприятие "Полет" ведет модернизацию систем связи воздушного пункта управления Ил-80 с конечной задачей повышения надежности управления стратегическими силами и силами общего назначения Вооруженных сил РФ за счет применения передовых информационных технологий.

https://ria.ru/20221112/antarktida-1830804409.html

https://ria.ru/20210726/samolet-1742844839.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, российская электроника, ил-86