https://ria.ru/20221116/sammit-1831955577.html

Россия не чувствовала никакой изоляции на саммите G20, заявил Силуанов

Россия не чувствовала никакой изоляции на саммите G20, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.11.2022

Россия не чувствовала никакой изоляции на саммите G20, заявил Силуанов

Российская делегация не чувствовала никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), без РФ не решался ни один ключевой вопрос, сказал министр... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:29

2022-11-16T15:29

2022-11-16T15:29

антон силуанов

россия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская делегация не чувствовала никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), без РФ не решался ни один ключевой вопрос, сказал министр финансов России Антон Силуанов."Я могу сказать от всей нашей делегации: никакой изоляции мы здесь не чувствовали. Да, в выступлениях отдельных западных стран в ходе мероприятий звучала определенная тональность к ограничениям, к тому, что Российской Федерации необходимо сворачивать специальную военную операцию", - сказал Силуанов в интервью телеканалу RT на саммите лидеров стран "Большой двадцатки".Он добавил, что несмотря на это, "в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался". "Поскольку наша страна - это значительная часть мировой экономики. Без нашей страны ни один из вопросов решаться не может", - сказал министр.В конце прошлой недели газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на саммите G20.Страны ЕС с февраля 2022 года ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20221116/g20-1831932339.html

https://ria.ru/20221116/bali-1831948628.html

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антон силуанов, россия, большая двадцатка, саммит g20