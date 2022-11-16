https://ria.ru/20221116/sammit-1831901189.html

В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков

В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022

В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков

В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:57

2022-11-16T12:57

2022-11-16T13:02

украина

большая двадцатка

саммит g20

россия

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221116/dvadtsatka-1831843967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, большая двадцатка, саммит g20, россия, в мире