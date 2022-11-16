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В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022
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В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков
В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:57
2022-11-16T13:02
украина
большая двадцатка
саммит g20
россия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.
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украина, большая двадцатка, саммит g20, россия, в мире
Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Россия, В мире
12:57 16.11.2022 (обновлено: 13:02 16.11.2022)
 
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле удовлетворены итогами G20

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:30
G20 приняла первую с февраля совместную декларацию, заявил Видодо
 
УкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20РоссияВ мире
 
 
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