https://ria.ru/20221116/sammit-1831901189.html
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков
В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:57
2022-11-16T12:57
2022-11-16T13:02
украина
большая двадцатка
саммит g20
россия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221116/dvadtsatka-1831843967.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, большая двадцатка, саммит g20, россия, в мире
Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Россия, В мире
12:57 16.11.2022 (обновлено: 13:02 16.11.2022)
В Кремле удовлетворены итогами G20, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле удовлетворены итогами G20