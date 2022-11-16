В Белом доме сообщили о разговоре Салливана со своим польским коллегой
Белый дом: советник Салливан переговорил с польским коллегой Севером о ракетном инциденте
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан переговорил с польским коллегой Яцеком Севером после появления сообщений о ракетном инциденте, сообщил Белый дом.
"Мы видели сообщения из Польши и работаем с польским правительством для сбора дополнительной информации. Вскоре после получения этих сообщений советник по национальной безопасности Джейк Салливан переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши Яцеком Севером", - сказано в релизе.
Согласно сообщению Белого дома, США пока не могут подтвердить ни сообщений об инциденте, ни информации о каких-либо его подробностях. "Мы выясним, что случилось, и определимся, какими должны быть дальнейшие шаги", - сказано в релизе.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.