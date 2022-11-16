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Румынский Медиаш в рамках учений на три дня останется без газа и света
Румынский Медиаш в рамках учений на три дня останется без газа и света - РИА Новости, 16.11.2022
Румынский Медиаш в рамках учений на три дня останется без газа и света
Жители румынского города Медиаш с 18 по 21 ноября примут участия в учениях, в рамках которых они три дня проведут без газа и электроэнергии, сообщил президент... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:38
2022-11-16T19:38
2022-11-16T19:38
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Жители румынского города Медиаш с 18 по 21 ноября примут участия в учениях, в рамках которых они три дня проведут без газа и электроэнергии, сообщил президент ассоциации интеллектуальной энергетики Думитру Киселицэ."С 18 по 21 ноября в муниципалитете Медиаш уезда Сибиу пройдут первые учения по отключению электроэнергии, после чего для населения будет выпущено руководство по выживанию. Я не думаю, что будет опасность такой ситуации этой зимой, но в то же время всегда могут быть какие-то ситуации на уровне микрорайона или села", - заявил Киселицэ в эфире канала Antena 3.По его словам, отключение электроэнергии в населенным пункте может спровоцировать даже сильный ветер, поэтому власти должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. После учения для граждан будет создана инструкция, как правильно вести себя во время подобного ЧП, например, как правильно греться без отопления.
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в мире, румыния, жкх
Румынский Медиаш в рамках учений на три дня останется без газа и света
Румынский Медиаш в рамках учений с 18 по 21 ноября останется без газа и света
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости.
Жители румынского города Медиаш с 18 по 21 ноября примут участия в учениях, в рамках которых они три дня проведут без газа и электроэнергии, сообщил
президент ассоциации интеллектуальной энергетики Думитру Киселицэ.
"С 18 по 21 ноября в муниципалитете Медиаш уезда Сибиу пройдут первые учения по отключению электроэнергии, после чего для населения будет выпущено руководство по выживанию. Я не думаю, что будет опасность такой ситуации этой зимой, но в то же время всегда могут быть какие-то ситуации на уровне микрорайона или села", - заявил Киселицэ в эфире канала Antena 3.
По его словам, отключение электроэнергии в населенным пункте может спровоцировать даже сильный ветер, поэтому власти должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. После учения для граждан будет создана инструкция, как правильно вести себя во время подобного ЧП, например, как правильно греться без отопления.