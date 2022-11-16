https://ria.ru/20221116/rubl-1831796392.html
Аналитик предупредил о факторах, которые "раскачают" рубль к концу года
Аналитик предупредил о факторах, которые "раскачают" рубль к концу года - РИА Новости, 16.11.2022
Аналитик предупредил о факторах, которые "раскачают" рубль к концу года
Падение или укрепление рубля за оставшиеся до Нового года полтора месяца может быть существенным. Его величина зависит от ряда факторов, рассказывает агентству... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:18
2022-11-16T03:18
2022-11-16T03:18
экономика
владислав антонов (аналитик)
россия
сша
bitriver
опек
федеральная резервная система сша
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761274053_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_4f40d306d633906d3c4e6db24f8cebd3.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Падение или укрепление рубля за оставшиеся до Нового года полтора месяца может быть существенным. Его величина зависит от ряда факторов, рассказывает агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, нацвалюту поддерживает продажа валютной выручки экспортерами, размер которой генерируют цены на нефть. Стоимость "черного золота" будет расти на возможном сокращении добычи ресурса в рамках ОПЕК и нефтяном эмбарго Запада с 5 декабря. Антонов напомнил, что Россия не намерена поставлять сырье странам, которые поддержат "потолок". На этом фоне цена нефти может подскочить до 150 долларов за баррель.Кроме того, влияние на рубль окажет заседание ФРС США (14 декабря) и Банка России (16 декабря) добавил аналитик. Ослабление доллара удержит национальную валюту на уровне 60, а вышеперечисленные события "качнут" ее к 55 или 70 рублям за доллар в зависимости от контекста изменений.
https://ria.ru/20221115/kurs-1831696480.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761274053_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_6a3e116487ac0c1be96cda85d0ab40c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав антонов (аналитик), россия, сша, bitriver, опек, федеральная резервная система сша, рубль
Экономика, Владислав Антонов (аналитик), Россия, США, BitRiver, ОПЕК, Федеральная резервная система США, Рубль
Аналитик предупредил о факторах, которые "раскачают" рубль к концу года
Аналитик Антонов предупредил о риске колебаний курса рубля до конца года