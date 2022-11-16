https://ria.ru/20221116/rszo-1831847880.html
Российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
Российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" - РИА Новости, 16.11.2022
Российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
"Специальное конструкторское бюро" в рамках гособоронзаказа поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:42
2022-11-16T10:42
2022-11-16T14:32
безопасность
россия
ростех
мотовилихинские заводы
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. "Специальное конструкторское бюро" в рамках гособоронзаказа поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщил "Ростех".Количество поставленных заказчику боевых машин в госкорпорации не уточнили."Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены", — приводит спецслужба слова гендиректора СКБ Сергея Дядькина.Он также отметил, что на предприятии создают новые рабочие места, повышают зарплаты и усиленно работают над техническим перевооружением."Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия", — подчеркнул гендиректор."Специальное конструкторское бюро" — разработчик и единственный в России производитель боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО "Град", "Смерч" и их модернизированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров, в свою очередь, используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221116/samolet-1831814011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, мотовилихинские заводы
Безопасность, Россия, Ростех, Мотовилихинские заводы
10:42 16.11.2022 (обновлено: 14:32 16.11.2022)
Российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
"Ростех": российские войска получили партию новых РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. "Специальное конструкторское бюро" в рамках гособоронзаказа поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщил "Ростех".
Количество поставленных заказчику боевых машин в госкорпорации не уточнили.
"Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены", — приводит спецслужба слова гендиректора СКБ Сергея Дядькина.
Он также отметил, что на предприятии создают новые рабочие места, повышают зарплаты и усиленно работают над техническим перевооружением.
"Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия", — подчеркнул гендиректор.
"Специальное конструкторское бюро" — разработчик и единственный в России производитель боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО "Град", "Смерч" и их модернизированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".
РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.
РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров, в свою очередь, используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.