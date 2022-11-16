https://ria.ru/20221116/rostrud-1831870396.html

Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью

Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью - РИА Новости, 16.11.2022

Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью

Роструд выявил все предприятия, где есть риск возникновения проблем с занятостью, за каждым закреплен куратор, заявил глава ведомства Михаил Иванков. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:36

2022-11-16T11:36

2022-11-16T11:36

экономика

михаил иванков

михаил мишустин

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Роструд выявил все предприятия, где есть риск возникновения проблем с занятостью, за каждым закреплен куратор, заявил глава ведомства Михаил Иванков."В условиях беспрецедентного санкционного давления, в условиях, когда значительное количество компаний с зарубежным участием объявило о возможной приостановке своей деятельности, с целью предотвращения возможных нарушений прав работников, поддержки тех работников, которые работали на этих предприятиях, мы сосредоточились на превентивной проактивной работе. И органы занятости мы ориентировали в этом направлении, и инспекции труда", - сказал Иванков на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным."Самым главным было выявить все те предприятия, где есть хоть малейший риск возникновения вот этих проблем с занятостью. Это прежде всего предприятия с зарубежным участием, предприятия, которые попали под санкции, предприятия, участвующие в операционных цепочках". - отметил он.По его словам, все эти предприятия были выявлены и за каждым из них был закреплен персональный куратор. "Это принципиально новое, что мы начали в этом году реализовывать в этом году. Всего было 9400 человек закреплено в качестве кураторов, которые помогали предприятиям справляться с ситуацией", - пояснил Иванков.

https://ria.ru/20221115/biznes-1831586318.html

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экономика, михаил иванков, михаил мишустин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)