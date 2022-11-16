Рейтинг@Mail.ru
Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/rostrud-1831870396.html
Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью
Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью - РИА Новости, 16.11.2022
Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью
Роструд выявил все предприятия, где есть риск возникновения проблем с занятостью, за каждым закреплен куратор, заявил глава ведомства Михаил Иванков. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:36
2022-11-16T11:36
экономика
михаил иванков
михаил мишустин
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/73/1501257342_0:101:6720:3881_1920x0_80_0_0_487b3f61240bf9ae1ea5eef1b45807cc.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Роструд выявил все предприятия, где есть риск возникновения проблем с занятостью, за каждым закреплен куратор, заявил глава ведомства Михаил Иванков."В условиях беспрецедентного санкционного давления, в условиях, когда значительное количество компаний с зарубежным участием объявило о возможной приостановке своей деятельности, с целью предотвращения возможных нарушений прав работников, поддержки тех работников, которые работали на этих предприятиях, мы сосредоточились на превентивной проактивной работе. И органы занятости мы ориентировали в этом направлении, и инспекции труда", - сказал Иванков на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным."Самым главным было выявить все те предприятия, где есть хоть малейший риск возникновения вот этих проблем с занятостью. Это прежде всего предприятия с зарубежным участием, предприятия, которые попали под санкции, предприятия, участвующие в операционных цепочках". - отметил он.По его словам, все эти предприятия были выявлены и за каждым из них был закреплен персональный куратор. "Это принципиально новое, что мы начали в этом году реализовывать в этом году. Всего было 9400 человек закреплено в качестве кураторов, которые помогали предприятиям справляться с ситуацией", - пояснил Иванков.
https://ria.ru/20221115/biznes-1831586318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/73/1501257342_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_0b79353e2ac41a6b71c308255d6098e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил иванков, михаил мишустин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Михаил Иванков, Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
11:36 16.11.2022
 
Роструд выявил все предприятия с риском появления проблем с занятостью

Глава Роструда Иванков: ведомство выявило предприятия с возможными проблемами с занятостью

© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Fotolia / Minerva Studio
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Роструд выявил все предприятия, где есть риск возникновения проблем с занятостью, за каждым закреплен куратор, заявил глава ведомства Михаил Иванков.
"В условиях беспрецедентного санкционного давления, в условиях, когда значительное количество компаний с зарубежным участием объявило о возможной приостановке своей деятельности, с целью предотвращения возможных нарушений прав работников, поддержки тех работников, которые работали на этих предприятиях, мы сосредоточились на превентивной проактивной работе. И органы занятости мы ориентировали в этом направлении, и инспекции труда", - сказал Иванков на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Самым главным было выявить все те предприятия, где есть хоть малейший риск возникновения вот этих проблем с занятостью. Это прежде всего предприятия с зарубежным участием, предприятия, которые попали под санкции, предприятия, участвующие в операционных цепочках". - отметил он.
По его словам, все эти предприятия были выявлены и за каждым из них был закреплен персональный куратор. "Это принципиально новое, что мы начали в этом году реализовывать в этом году. Всего было 9400 человек закреплено в качестве кураторов, которые помогали предприятиям справляться с ситуацией", - пояснил Иванков.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:52
Российский бизнес скоро поменяет модель работы, заявила Набиуллина
 
ЭкономикаМихаил ИванковМихаил МишустинРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала