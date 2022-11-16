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В России появится система ресоциализации осужденных - РИА Новости, 16.11.2022
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В России появится система ресоциализации осужденных
В России появится система ресоциализации осужденных - РИА Новости, 16.11.2022
В России появится система ресоциализации осужденных
В России будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации (ресоциализации) для осужденных, сообщил в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:00
2022-11-16T11:26
общество
всеволод вуколов
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В России будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации (ресоциализации) для осужденных, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов."Будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации для каждого участника. Мы будем знать, кому и в каком объеме требуется поддержка, социальная помощь и так далее. При этом планируется наладить взаимодействие с иными информационными системами, в том числе единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", - сказал Вуколов.По его словам, Минюст и ФСИН предстоит обучить и подготовить специалистов с новыми компетенциями, которые будут работать в системе пробации и помогут осужденным "наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навык и получить работу".Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект, который предполагает создание института пробации. Законом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная.Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221112/pravitelstvo-1831026695.html
https://ria.ru/20220701/resotsializatsiya-1799445034.html
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общество, всеволод вуколов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф
Общество, Всеволод Вуколов, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Госдума РФ
09:00 16.11.2022 (обновлено: 11:26 16.11.2022)
 
В России появится система ресоциализации осужденных

В России появится единая система для осужденных, нуждающихся в ресоциализации

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСИЗО-4 УФСИН России по городу Москве
СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В России будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации (ресоциализации) для осужденных, сообщил в интервью РИА Новости замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов.
"Будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации для каждого участника. Мы будем знать, кому и в каком объеме требуется поддержка, социальная помощь и так далее. При этом планируется наладить взаимодействие с иными информационными системами, в том числе единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", - сказал Вуколов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:01
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
По его словам, Минюст и ФСИН предстоит обучить и подготовить специалистов с новыми компетенциями, которые будут работать в системе пробации и помогут осужденным "наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навык и получить работу".
Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект, который предполагает создание института пробации. Законом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная.
Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению.
Постпенитенциарная пробация – мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Читайте полный текст интервью >>
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 00:43
В России заработали два вида ресоциализации осужденных
 
ОбществоВсеволод ВуколовРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФ
 
 
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