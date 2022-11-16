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Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова

Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова - РИА Новости, 16.11.2022

Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова

Принятая генассамблеей ООН резолюция носит антироссийский характер и при этом ничтожна с международно-правовой точки зрения, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:58

2022-11-16T09:58

2022-11-16T09:58

в мире

мария захарова

василий небензя

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Принятая генассамблеей ООН резолюция носит антироссийский характер и при этом ничтожна с международно-правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ."Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов. Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, "когда речь зашла о необходимости оправдания откровенного грабежа российских активов", формальности в виде уставных полномочий головных органов ООН перестали волновать западные государства."Проигнорировали они даже то, что идея получения репараций за столетия войн и нападений на суверенные государства, колониальной зависимости и работорговли освежила историческую память во многих уголках света", - считает она.По оценке Захаровой, результаты голосования говорят сами за себя."Принятая резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии. Больше половины государств-членов отказались поддержать документ. Из них 73 воздержались, а 12 не приняли участия в голосовании", - отметила она.При этом в России признательны государствам, которые наряду с Россией проголосовали против документа, "руководствуясь понятием справедливости и твердо отстаивая право на суверенный путь развития".Захарова отметила, что МИД РФ высоко ценит позицию государств-участников группы друзей в защиту Устава ООН, которые не только не поддержали документ, но и настояли на проведении дискуссии в Генассамблее до принятия ею решения, вопреки изначальным планам авторов."Заслуживает уважение и растущее нежелание государств Движения неприсоединения голосовать в пользу подобных одиозных инициатив", - добавила она.Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zakharova-1831817130.html

https://ria.ru/20221115/rezolyutsiya-1831773613.html

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html

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Дарья Буймова

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