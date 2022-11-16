https://ria.ru/20221116/reparatsii-1831835389.html
Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова
Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова - РИА Новости, 16.11.2022
Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова
Принятая генассамблеей ООН резолюция носит антироссийский характер и при этом ничтожна с международно-правовой точки зрения, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:58
2022-11-16T09:58
2022-11-16T09:58
в мире
мария захарова
василий небензя
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Принятая генассамблеей ООН резолюция носит антироссийский характер и при этом ничтожна с международно-правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ."Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов. Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, "когда речь зашла о необходимости оправдания откровенного грабежа российских активов", формальности в виде уставных полномочий головных органов ООН перестали волновать западные государства."Проигнорировали они даже то, что идея получения репараций за столетия войн и нападений на суверенные государства, колониальной зависимости и работорговли освежила историческую память во многих уголках света", - считает она.По оценке Захаровой, результаты голосования говорят сами за себя."Принятая резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии. Больше половины государств-членов отказались поддержать документ. Из них 73 воздержались, а 12 не приняли участия в голосовании", - отметила она.При этом в России признательны государствам, которые наряду с Россией проголосовали против документа, "руководствуясь понятием справедливости и твердо отстаивая право на суверенный путь развития".Захарова отметила, что МИД РФ высоко ценит позицию государств-участников группы друзей в защиту Устава ООН, которые не только не поддержали документ, но и настояли на проведении дискуссии в Генассамблее до принятия ею решения, вопреки изначальным планам авторов."Заслуживает уважение и растущее нежелание государств Движения неприсоединения голосовать в пользу подобных одиозных инициатив", - добавила она.Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zakharova-1831817130.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, василий небензя, украина, киев, россия, оон, генеральная ассамблея оон, движение неприсоединения
В мире, Мария Захарова, Василий Небензя, Украина, Киев, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения
Резолюция о репарациях ничтожна с правовой точки зрения, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова назвала резолюция ООН о репарациях Киеву антироссийской
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Принятая генассамблеей ООН резолюция носит антироссийский характер и при этом ничтожна с международно-правовой точки зрения, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву
, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине
или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ.
"Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов. Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, "когда речь зашла о необходимости оправдания откровенного грабежа российских активов", формальности в виде уставных полномочий головных органов ООН перестали волновать западные государства.
"Проигнорировали они даже то, что идея получения репараций за столетия войн и нападений на суверенные государства, колониальной зависимости и работорговли освежила историческую память во многих уголках света", - считает она.
По оценке Захаровой, результаты голосования говорят сами за себя.
"Принятая резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе антироссийской чрезвычайной спецсессии. Больше половины государств-членов отказались поддержать документ. Из них 73 воздержались, а 12 не приняли участия в голосовании", - отметила она.
При этом в России признательны государствам, которые наряду с Россией проголосовали против документа, "руководствуясь понятием справедливости и твердо отстаивая право на суверенный путь развития".
"Подавляющее же большинство из тех, кто поддержал антироссийский проект, не будут иметь никакого влияния на то, как будут работать запущенные ими механизмы. Им еще только предстоит осознать, что средства, незаконное присвоение которых они попытались санкционировать, пойдут отнюдь не на нужды рядовых украинцев, а на финансирование новых или уже поставленных вооружений для продолжения кровопролития и увеличения числа жертв военных действий на Украине", - считает официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что МИД РФ высоко ценит позицию государств-участников группы друзей в защиту Устава ООН, которые не только не поддержали документ, но и настояли на проведении дискуссии в Генассамблее
до принятия ею решения, вопреки изначальным планам авторов.
"Заслуживает уважение и растущее нежелание государств Движения неприсоединения
голосовать в пользу подобных одиозных инициатив", - добавила она.
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя
заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".