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В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке - РИА Новости, 16.11.2022
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В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке - РИА Новости, 16.11.2022
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке
Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:08
2022-11-16T10:08
происшествия
южноуральск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и оставил там, сообщило в среду управление СК РФ по региону.По данным прессы, мальчику четыре-пять лет, сейчас он в больнице с признаками обморожения. Накануне вечером ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, "находившийся в состоянии алкогольного опьянения", после чего ушел, оставив ребенка одного."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также работе местных социальных служб.По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Южноуральске в эти дни морозно, температура воздуха около минус 10-13 градусов.
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южноуральск
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происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южноуральск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:08 16.11.2022
 
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке

В Южноуральске мужчина бросил босого ребенка с обморожением ног в банке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и оставил там, сообщило в среду управление СК РФ по региону.
По данным прессы, мальчику четыре-пять лет, сейчас он в больнице с признаками обморожения. Накануне вечером ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, "находившийся в состоянии алкогольного опьянения", после чего ушел, оставив ребенка одного.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также работе местных социальных служб.
По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Южноуральске в эти дни морозно, температура воздуха около минус 10-13 градусов.
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ПроисшествияЮжноуральскЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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