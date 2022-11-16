https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке - РИА Новости, 16.11.2022
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке
Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:08
2022-11-16T10:08
2022-11-16T10:08
происшествия
южноуральск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и оставил там, сообщило в среду управление СК РФ по региону.По данным прессы, мальчику четыре-пять лет, сейчас он в больнице с признаками обморожения. Накануне вечером ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, "находившийся в состоянии алкогольного опьянения", после чего ушел, оставив ребенка одного."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также работе местных социальных служб.По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Южноуральске в эти дни морозно, температура воздуха около минус 10-13 градусов.
https://ria.ru/20220204/podval-1771107301.html
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
южноуральск
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южноуральск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке
В Южноуральске мужчина бросил босого ребенка с обморожением ног в банке
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости.
Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и оставил там, сообщило
в среду управление СК РФ по региону.
По данным прессы, мальчику четыре-пять лет, сейчас он в больнице с признаками обморожения. Накануне вечером ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, "находившийся в состоянии алкогольного опьянения", после чего ушел, оставив ребенка одного.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также работе местных социальных служб.
По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Южноуральске в эти дни морозно, температура воздуха около минус 10-13 градусов.