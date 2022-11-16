https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html

В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке

В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке - РИА Новости, 16.11.2022

В Южноуральске мужчина оставил ребенка в банке

Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:08

2022-11-16T10:08

2022-11-16T10:08

происшествия

южноуральск

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после сообщений СМИ о том, что пьяный мужчина привел в отделение банка в городе Южноуральск ребенка без обуви и оставил там, сообщило в среду управление СК РФ по региону.По данным прессы, мальчику четыре-пять лет, сейчас он в больнице с признаками обморожения. Накануне вечером ребенка босиком по снегу привел в отделение банка мужчина, "находившийся в состоянии алкогольного опьянения", после чего ушел, оставив ребенка одного."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также работе местных социальных служб.По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Южноуральске в эти дни морозно, температура воздуха около минус 10-13 градусов.

https://ria.ru/20220204/podval-1771107301.html

https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

южноуральск

челябинская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южноуральск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)