12:55 16.11.2022 (обновлено: 12:58 16.11.2022)
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше
Песков: реакция США на ЧП в Польше контрастировала с заявлениями некоторых стран
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция американской стороны на "ракетный инцидент" в Польше была сдержанной, она контрастировала с заявлениями ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента... Еще раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран", - сказал Песков журналистам.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.