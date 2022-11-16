Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831899582.html
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше
Реакция американской стороны на "ракетный инцидент" в Польше была сдержанной, она контрастировала с заявлениями ряда других стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:55
2022-11-16T12:58
инцидент с падением ракет в польше
польша
джо байден
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831886121_0:227:3070:1954_1920x0_80_0_0_fa5e558aa3b9ca1b777de209ace4be5f.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция американской стороны на "ракетный инцидент" в Польше была сдержанной, она контрастировала с заявлениями ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента... Еще раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран", - сказал Песков журналистам.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/nato-1831866631.html
https://ria.ru/20221116/raketa-1831899462.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831886121_317:180:2808:2048_1920x0_80_0_0_9d16bb57eb27051e2c9df9120beeb373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инцидент с падением ракет в польше, польша, джо байден, дмитрий песков
Инцидент с падением ракет в Польше, Польша, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:55 16.11.2022 (обновлено: 12:58 16.11.2022)
 
В Кремле отметили сдержанную реакцию США на инцидент в Польше

Песков: реакция США на ЧП в Польше контрастировала с заявлениями некоторых стран

© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiПольские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция американской стороны на "ракетный инцидент" в Польше была сдержанной, она контрастировала с заявлениями ряда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента... Еще раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран", - сказал Песков журналистам.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:29
Польша инициировала созыв Совета НАТО
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:54Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше
 
Инцидент с падением ракет в ПольшеПольшаДжо БайденДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала