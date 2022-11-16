Рейтинг@Mail.ru
Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831958155.html
Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше
Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше
Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше, требует доступа к месту падения ракеты, следует из заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:36
2022-11-16T15:45
в мире
польша
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
инцидент с падением ракет в польше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831914992_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_2d469099e5ac6f870735167dda88425f.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше, требует доступа к месту падения ракеты, следует из заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова."Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента... Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и государственной пограничной службы Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СНБО.В документе утверждается, что Украина готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства "российского следа" в инциденте и ожидает от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о принадлежности ракет украинской стороне.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.
https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html
https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831910215.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831914992_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4d560086253e83a1f12dccbd58535d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
15:36 16.11.2022 (обновлено: 15:45 16.11.2022)
 
Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше

Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше и доступа к месту ЧП

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше, требует доступа к месту падения ракеты, следует из заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
"Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента... Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и государственной пограничной службы Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СНБО.
В документе утверждается, что Украина готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства "российского следа" в инциденте и ожидает от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о принадлежности ракет украинской стороне.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:23
В Кремле заявили о русофобской реакции Запада на инцидент в Польше
 
В миреПольшаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала