https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831958155.html

Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше

Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Киев потребовал совместного расследования инцидента в Польше

Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше, требует доступа к месту падения ракеты, следует из заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:36

2022-11-16T15:36

2022-11-16T15:45

в мире

польша

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше, требует доступа к месту падения ракеты, следует из заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова."Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента... Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и государственной пограничной службы Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СНБО.В документе утверждается, что Украина готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства "российского следа" в инциденте и ожидает от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о принадлежности ракет украинской стороне.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Однако эту информацию не подтвердили в США, а затем президент Штатов Джо Байден сообщил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html

https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831910215.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, инцидент с падением ракет в польше