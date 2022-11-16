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В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет
В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022
В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет
Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет на ее территорию, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:37
2022-11-16T03:47
в мире
матеуш моравецкий
польша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет на ее территорию, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей", - сказал Моравецкий.
https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831798801.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
02:37 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет

Моравецкий: Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет на ее территорию, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей", - сказал Моравецкий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:28
Зеленский заявил, что Киев и Варшава расследуют падение ракет
 
В миреМатеуш МоравецкийПольшаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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