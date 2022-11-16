https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831799136.html

В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет

В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет - РИА Новости, 16.11.2022

В Польшу пригласили международных экспертов для расследования падения ракет

Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет на ее территорию, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:37

2022-11-16T02:37

2022-11-16T03:47

в мире

матеуш моравецкий

польша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша пригласила международных экспертов для расследования падения ракет на ее территорию, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей", - сказал Моравецкий.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831798801.html

польша

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2022

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в мире, матеуш моравецкий, польша, инцидент с падением ракет в польше