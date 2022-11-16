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Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше
Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше
Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто публикует лживую информацию о происхождении упавших на территории... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:46
2022-11-16T17:54
в мире
сеголен руаяль
польша
украина
россия
инцидент с падением ракет в польше
франция
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ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто публикует лживую информацию о происхождении упавших на территории Польши ракет, которая способствует разжиганию конфликта на Украине, а не его урегулированию."В течение многих часов дезинформация о Польше порождает страх и наращивание угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня, и создание инстанции по проверке военной информации", — написала политик в среду в Twitter.Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что ничто не указывает на то, что это была атака на страну. По его словам, у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Он признал высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости пятой статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831976302.html
https://ria.ru/20221116/duda-1831974846.html
https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html
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в мире, сеголен руаяль, польша, украина, россия, инцидент с падением ракет в польше, франция
В мире, Сеголен Руаяль, Польша, Украина, Россия, Инцидент с падением ракет в Польше, Франция
16:46 16.11.2022 (обновлено: 17:54 16.11.2022)
 
Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше

Французский политик Руаяль призвала к санкциям за фейки о происхождении ракет в Польше

© AP Photo / Sait Serkan GurbuzФранцузский политик Сеголен Руаяль
Французский политик Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Французский политик Сеголен Руаяль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто публикует лживую информацию о происхождении упавших на территории Польши ракет, которая способствует разжиганию конфликта на Украине, а не его урегулированию.
"В течение многих часов дезинформация о Польше порождает страх и наращивание угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня, и создание инстанции по проверке военной информации", — написала политик в среду в Twitter.
Польские полицейские в районе зернового склада в Пшеводуве, где произошло падение ракеты - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:33
Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине
Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.
Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что ничто не указывает на то, что это была атака на страну. По его словам, у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Он признал высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:28
Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты
По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости пятой статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:52
Французы назвали Макрона посмешищем из-за реакции на падение ракет в Польше
 
В миреСеголен РуаяльПольшаУкраинаРоссияИнцидент с падением ракет в ПольшеФранция
 
 
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