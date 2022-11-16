https://ria.ru/20221116/rakety-1831987996.html

Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше

Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Французский политик призвала к санкциям за фейки о ракетах в Польше

Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто публикует лживую информацию о происхождении упавших на территории... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:46

2022-11-16T16:46

2022-11-16T17:54

в мире

сеголен руаяль

польша

украина

россия

инцидент с падением ракет в польше

франция

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ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто публикует лживую информацию о происхождении упавших на территории Польши ракет, которая способствует разжиганию конфликта на Украине, а не его урегулированию."В течение многих часов дезинформация о Польше порождает страх и наращивание угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня, и создание инстанции по проверке военной информации", — написала политик в среду в Twitter.Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что ничто не указывает на то, что это была атака на страну. По его словам, у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Он признал высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости пятой статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831976302.html

https://ria.ru/20221116/duda-1831974846.html

https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сеголен руаяль, польша, украина, россия, инцидент с падением ракет в польше, франция