https://ria.ru/20221116/rakety-1831941742.html

Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами

Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами - РИА Новости, 16.11.2022

Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами

Президент России Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после "ракетного инцидента" в Польше, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:46

2022-11-16T14:46

2022-11-16T14:58

германия

польша

в мире

владимир путин

олаф шольц

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после "ракетного инцидента" в Польше, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Минобороны ФРГ сообщило РИА Новости, что Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше.Песков отрицательно ответил на вопрос, общались ли лидеры России и Германии. "Нет. Общения президента и канцлера не было", - сказал собеседник агентства.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/sholts-1831938408.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831945193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, польша, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, дмитрий песков