https://ria.ru/20221116/rakety-1831941742.html
Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами
Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами - РИА Новости, 16.11.2022
Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами
Президент России Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после "ракетного инцидента" в Польше, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:46
2022-11-16T14:46
2022-11-16T14:58
германия
польша
в мире
владимир путин
олаф шольц
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после "ракетного инцидента" в Польше, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Минобороны ФРГ сообщило РИА Новости, что Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше.Песков отрицательно ответил на вопрос, общались ли лидеры России и Германии. "Нет. Общения президента и канцлера не было", - сказал собеседник агентства.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221116/sholts-1831938408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, польша, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, дмитрий песков
Германия, Польша, В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Дмитрий Песков
14:46 16.11.2022 (обновлено: 14:58 16.11.2022)
Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами
Песков заявил, что Путин и Шольц не общались по поводу ракетного инцидента в Польше