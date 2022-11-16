https://ria.ru/20221116/rakety-1831928758.html
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:12
2022-11-16T14:12
2022-11-16T14:24
в мире
анджей дуда
польша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными."Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной", - сказал Дуда журналистам.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831872262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
14:12 16.11.2022 (обновлено: 14:24 16.11.2022)
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
Дуда признал, что не располагает доказательствами российской принадлежности ракет