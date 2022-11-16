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Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:12
2022-11-16T14:24
в мире
анджей дуда
польша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными."Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной", - сказал Дуда журналистам.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831872262.html
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в мире, анджей дуда, польша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
14:12 16.11.2022 (обновлено: 14:24 16.11.2022)
 
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет

Дуда признал, что не располагает доказательствами российской принадлежности ракет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными.
"Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной", - сказал Дуда журналистам.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:41
Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования
 
В миреАнджей ДудаПольшаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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