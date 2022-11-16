https://ria.ru/20221116/rakety-1831928758.html

Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет

Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:12

2022-11-16T14:12

2022-11-16T14:24

в мире

анджей дуда

польша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными."Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной", - сказал Дуда журналистам.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831872262.html

польша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, анджей дуда, польша, инцидент с падением ракет в польше