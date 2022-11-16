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"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html
"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше
"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше
Страны НАТО обсуждают, что делать после взрывов на территории Польши. И спорят, чьи ракеты — российские или украинские — упали в Люблинском воеводстве, убив... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:21
2022-11-16T14:06
специальная военная операция на украине
джо байден
украина
польша
варшава
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Сергей Андреев. Страны НАТО обсуждают, что делать после взрывов на территории Польши. И спорят, чьи ракеты — российские или украинские — упали в Люблинском воеводстве, убив двух местных жителей. Хотя Варшава во всем винит Москву, ее союзники с однозначными выводами не спешат."Готовы к войне"Несколько фото и два коротких видео — вот что уже почти сутки показывают польские телеканалы. Обсуждают прежде всего последствия: едва местные СМИ сообщили о двух взрывах в Пшеводуве, многочисленные эксперты и политики уже нашли "виновного". И предложили активировать пятый пункт устава НАТО.А по нему все страны альянса рассматривают нападение на одного из союзников как общую угрозу. Попросту говоря, в Польше предлагали объявить войну с Россией.С обвинениями поспешили и соседи. Так, министру обороны Латвии Артис Пабрикс сразу было все ясно."Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", — написал он в соцсетях.В Эстонии подчеркнули, что готовы "защищать каждую пядь территории НАТО". А спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала случившееся "российским ракетным террором".Правда, оговорилась: "Ждем реакции официальных лиц".Игра на ожиданияхВсе поглядывали в сторону Вашингтона. Американцы тщательно следят за происходящим на Украине и нередко подкрепляли свои выводы о том или ином событии там спутниковыми снимками.Ждали их и сейчас. Как обычно, интерес публики подогревали "инсайдами": агентство Associated Press со ссылкой на "высокопоставленный источник в разведке" заявило о российских ракетах.Раззадорил публику и экс-президент Дональд Трамп, сообщивший, что Россия "послала ракеты на 50 миль (80 километров. — Прим. ред.) вглубь Польши". К слову, село Пшеводув находится в пяти километрах от украинской границы.И вот очередь дошла до Пентагона. Военные поумерили страсти: пока нет доказательств, что это Москва. А Джо Байден и вовсе удивил."Я не хочу утверждать этого до полного завершения расследования, но маловероятно, если говорить о траектории, что запустили из России", — сказал он журналистам.Куда более многословным был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его данным, ракета не российская. И это, подчеркнул он, признают еще шесть стран НАТО. Но не уточнил, какие.Остальные в альянсе призвали дождаться экспертизы. В итоге польский истеблишмент — прежде всего президент Анджей Дуда — стал высказываться более осторожно."Позиция США говорит о многом"Если отстраниться от политического контекста, то взрывы в польском селе вызывают много вопросов. Прежде всего потому, что открытых данных крайне мало. Есть трехсекундное видео. Есть фото разрушенного элеватора, а также снимок воронки. Запечатлели и обломок.Именно вокруг этого кадра сейчас горячо спорят. Польские СМИ, например, уверяют, что это крылатая ракета Х-101, которыми российские войска бьют по объектам инфраструктуры на Украине, — обстреливали в том числе и 15 ноября.Независимые западные эксперты сомневаются в этой версии. Особенности конструкции, по их словам, указывают на ЗРС С-300, имеющуюся как у российских ВС, так и у ВСУ.В зависимости от модификации ракеты этого комплекса способны поражать цели на расстоянии до 200 километров. Скорее всего, это была украинская ракета, запущенная для перехвата российской.Вполне возможно, что нештатно сработали системы ПВО, допускает военный эксперт Алексей Леонков. "Мы ранее уже видели подобное, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", — добавляет он.О том же заявили в Минобороны России. Там подчеркнули, что удары наносились только по целям на территории Украины — "на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы". А обвинения Польши назвали "намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".Варшава запросила экстренное заседание НАТО. По его итогам ожидают новых подробностей. Пока известно, что президент Байден придерживается версии об украинской ПВО — об этом сообщает Reuters."Терпимая позиция американского президента о многом говорит. И США, и ЕС не заинтересованы в эскалации", — отмечает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.А все потому, считает он, что политики понимают, как далеко зашла ситуация: "любое неверное движение" может привести к общемировой катастрофе.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html
украина
польша
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джо байден, украина, польша, варшава, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Украина, Польша, Варшава, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300
13:21 16.11.2022 (обновлено: 14:06 16.11.2022)
 

"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Сергей Андреев. Страны НАТО обсуждают, что делать после взрывов на территории Польши. И спорят, чьи ракеты — российские или украинские — упали в Люблинском воеводстве, убив двух местных жителей. Хотя Варшава во всем винит Москву, ее союзники с однозначными выводами не спешат.

"Готовы к войне"

Несколько фото и два коротких видео — вот что уже почти сутки показывают польские телеканалы. Обсуждают прежде всего последствия: едва местные СМИ сообщили о двух взрывах в Пшеводуве, многочисленные эксперты и политики уже нашли "виновного". И предложили активировать пятый пункт устава НАТО.
А по нему все страны альянса рассматривают нападение на одного из союзников как общую угрозу. Попросту говоря, в Польше предлагали объявить войну с Россией.
С обвинениями поспешили и соседи. Так, министру обороны Латвии Артис Пабрикс сразу было все ясно.
© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
"Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", — написал он в соцсетях.
В Эстонии подчеркнули, что готовы "защищать каждую пядь территории НАТО". А спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала случившееся "российским ракетным террором".
Правда, оговорилась: "Ждем реакции официальных лиц".

Игра на ожиданиях

Все поглядывали в сторону Вашингтона. Американцы тщательно следят за происходящим на Украине и нередко подкрепляли свои выводы о том или ином событии там спутниковыми снимками.
© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
Ждали их и сейчас. Как обычно, интерес публики подогревали "инсайдами": агентство Associated Press со ссылкой на "высокопоставленный источник в разведке" заявило о российских ракетах.
Раззадорил публику и экс-президент Дональд Трамп, сообщивший, что Россия "послала ракеты на 50 миль (80 километров. — Прим. ред.) вглубь Польши". К слову, село Пшеводув находится в пяти километрах от украинской границы.
И вот очередь дошла до Пентагона. Военные поумерили страсти: пока нет доказательств, что это Москва. А Джо Байден и вовсе удивил.
"Я не хочу утверждать этого до полного завершения расследования, но маловероятно, если говорить о траектории, что запустили из России", — сказал он журналистам.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Двадцатки" на Бали в Индонезии
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита Группы двадцати G20 на Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Двадцатки" на Бали в Индонезии
Куда более многословным был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его данным, ракета не российская. И это, подчеркнул он, признают еще шесть стран НАТО. Но не уточнил, какие.
Остальные в альянсе призвали дождаться экспертизы. В итоге польский истеблишмент — прежде всего президент Анджей Дуда — стал высказываться более осторожно.

"Позиция США говорит о многом"

Если отстраниться от политического контекста, то взрывы в польском селе вызывают много вопросов. Прежде всего потому, что открытых данных крайне мало. Есть трехсекундное видео. Есть фото разрушенного элеватора, а также снимок воронки. Запечатлели и обломок.
Именно вокруг этого кадра сейчас горячо спорят. Польские СМИ, например, уверяют, что это крылатая ракета Х-101, которыми российские войска бьют по объектам инфраструктуры на Украине, — обстреливали в том числе и 15 ноября.
Независимые западные эксперты сомневаются в этой версии. Особенности конструкции, по их словам, указывают на ЗРС С-300, имеющуюся как у российских ВС, так и у ВСУ.
В зависимости от модификации ракеты этого комплекса способны поражать цели на расстоянии до 200 километров. Скорее всего, это была украинская ракета, запущенная для перехвата российской.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная система С-300
Зенитно-ракетная система С-300 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Зенитно-ракетная система С-300
Вполне возможно, что нештатно сработали системы ПВО, допускает военный эксперт Алексей Леонков. "Мы ранее уже видели подобное, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", — добавляет он.
О том же заявили в Минобороны России. Там подчеркнули, что удары наносились только по целям на территории Украины — "на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы". А обвинения Польши назвали "намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".
Варшава запросила экстренное заседание НАТО. По его итогам ожидают новых подробностей. Пока известно, что президент Байден придерживается версии об украинской ПВО — об этом сообщает Reuters.
"Терпимая позиция американского президента о многом говорит. И США, и ЕС не заинтересованы в эскалации", — отмечает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
А все потому, считает он, что политики понимают, как далеко зашла ситуация: "любое неверное движение" может привести к общемировой катастрофе.
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:12
Украинская ПВО сбоит из-за отсутствия техосмотра, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденУкраинаПольшаВаршаваМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300
 
 
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