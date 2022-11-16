https://ria.ru/20221116/raketa-1831928018.html

Упавшая в Польше ракета с высокой вероятностью была с Украины, признал Дуда

Упавшая в Польше ракета с высокой вероятностью была с Украины, признал Дуда - РИА Новости, 16.11.2022

Упавшая в Польше ракета с высокой вероятностью была с Украины, признал Дуда

Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины."Украинская ПВО запускала ракеты в разных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:09

2022-11-16T14:09

2022-11-16T16:33

в мире

польша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины."Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", — пояснил он.По его словам, вероятно, речь идет о ракете советского производства."Вероятнее всего, это была ракета российского производства, произведенная в 70-е годы, типа С-300", — сказал политик.Дуда подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что это была преднамеренная атака на Польшу.Также он подчеркнул, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно принадлежала украинской ПВО.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831929626.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html

https://ria.ru/20221116/pomosch-1831915410.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, инцидент с падением ракет в польше