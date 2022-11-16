https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html

Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши

Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши - РИА Новости, 16.11.2022

Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:06

2022-11-16T14:06

2022-11-16T14:21

в мире

польша

инцидент с падением ракет в польше

анджей дуда

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована."Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу", - сказал Дуда журналистам.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Дуда отмечал, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831910215.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831894495.html

польша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, инцидент с падением ракет в польше, анджей дуда