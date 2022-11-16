14:06 16.11.2022 (обновлено: 14:21 16.11.2022)
Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши
Президент Польши Дуда: ничего не указывает на то, что падение ракеты было атакой на страну
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что во вторник страна была намеренно атакована.
"Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу", - сказал Дуда журналистам.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Дуда отмечал, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.