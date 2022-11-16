https://ria.ru/20221116/raketa-1831899462.html

Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше

Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:54

2022-11-16T12:54

2022-11-16T13:06

в мире

польша

россия

специальная военная операция на украине

мария захарова

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу "очередной грубой провокации" Киева."Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы". "Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать", - написала она в Telegram-канале."В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима", - добавила Захарова.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831904675.html

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1831902654.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831894495.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, россия, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)