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Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/raketa-1831899462.html
Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше
Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:54
2022-11-16T13:06
в мире
польша
россия
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу "очередной грубой провокации" Киева."Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы". "Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать", - написала она в Telegram-канале."В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима", - добавила Захарова.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831904675.html
https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1831902654.html
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в мире, польша, россия, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:54 16.11.2022 (обновлено: 13:06 16.11.2022)
 
Захарова прокомментировала инцидент с ракетой в Польше

Захарова: МИД сделает заявление по поводу провокации киевского режима с ракетой в Польше

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Польше, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сделает заявление по поводу "очередной грубой провокации" Киева.
"Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы". "Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать", - написала она в Telegram-канале.
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"В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима", - добавила Захарова.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
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По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаРоссияМария ЗахароваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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