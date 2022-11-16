https://ria.ru/20221116/raketa-1831798464.html

МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"

МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства" - РИА Новости, 16.11.2022

МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"

Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:19

2022-11-16T02:19

2022-11-16T03:47

польша

люблинское воеводство

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики."В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831798221.html

польша

люблинское воеводство

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2022

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польша, люблинское воеводство, инцидент с падением ракет в польше