https://ria.ru/20221116/raketa-1831798464.html
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства" - РИА Новости, 16.11.2022
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"
Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:19
2022-11-16T02:19
2022-11-16T03:47
польша
люблинское воеводство
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики."В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831798221.html
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польша, люблинское воеводство, инцидент с падением ракет в польше
Польша, Люблинское воеводство, Инцидент с падением ракет в Польше
02:19 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
МИД Польши: упавшая ракета была "российского производства"
МИД Польши: на территорию Люблинского воеводства упала ракета "российского производства"