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Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета - РИА Новости, 16.11.2022
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро впервые заявил о том, что на границе с Украиной взорвалась именно ракета. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:54
2022-11-16T01:54
2022-11-16T03:47
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро впервые заявил о том, что на границе с Украиной взорвалась именно ракета."Я поручил прокурору взять под личный контроль расследование взрыва ракеты и гибели двух польских граждан", - написал Зебро в Twitter.Он уточнил, что на месте уже несколько часов работает команда прокуроров вместе с поднадзорными им службами и экспертами.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально власти не заявляли, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/sheremet-1831790655.html
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В мире, Збигнев Зебро, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Польша, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
01:54 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Генпрокурор Польши заявил, что на границе с Украиной взорвалась ракета
Генпрокурор Польши Зебро заявил, что на границе с Украиной взорвалась именно ракета