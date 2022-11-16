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Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022
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Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:10
2022-11-16T11:19
экономика
россия
михаил мишустин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных и в случае нарушения их прав – жестко реагировать.Во время разговора с Иванковым Мишустин напомнил, что ранее правительством было принято постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября."Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", - сказал Мишустин.Иванков ответил, что специальная горячая линия для мобилизованных уже действует, на нее поступило свыше 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы были решены, заметил Иванков. "Жестко реагируйте. Слово "жесткость", здесь имеется в виду, чтобы обеспечить их права по всем обращениям", - подчеркнул премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России
11:10 16.11.2022 (обновлено: 11:19 16.11.2022)
 
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных

Мишустин призвал обеспечить особый контроль над сохранением рабочих мест мобилизованных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных и в случае нарушения их прав – жестко реагировать.
Во время разговора с Иванковым Мишустин напомнил, что ранее правительством было принято постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября.
"Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", - сказал Мишустин.
Иванков ответил, что специальная горячая линия для мобилизованных уже действует, на нее поступило свыше 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы были решены, заметил Иванков. "Жестко реагируйте. Слово "жесткость", здесь имеется в виду, чтобы обеспечить их права по всем обращениям", - подчеркнул премьер.
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЧастичная мобилизация в России
 
 
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