https://ria.ru/20221116/rabota-1831857831.html
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:10
2022-11-16T11:10
2022-11-16T11:19
экономика
россия
михаил мишустин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных и в случае нарушения их прав – жестко реагировать.Во время разговора с Иванковым Мишустин напомнил, что ранее правительством было принято постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября."Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", - сказал Мишустин.Иванков ответил, что специальная горячая линия для мобилизованных уже действует, на нее поступило свыше 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы были решены, заметил Иванков. "Жестко реагируйте. Слово "жесткость", здесь имеется в виду, чтобы обеспечить их права по всем обращениям", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России
11:10 16.11.2022 (обновлено: 11:19 16.11.2022)
Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных
Мишустин призвал обеспечить особый контроль над сохранением рабочих мест мобилизованных
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных и в случае нарушения их прав – жестко реагировать.
Во время разговора с Иванковым Мишустин
напомнил, что ранее правительством было принято постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября.
"Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", - сказал Мишустин.
Иванков ответил, что специальная горячая линия для мобилизованных уже действует, на нее поступило свыше 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы были решены, заметил Иванков. "Жестко реагируйте. Слово "жесткость", здесь имеется в виду, чтобы обеспечить их права по всем обращениям", - подчеркнул премьер.