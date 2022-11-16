https://ria.ru/20221116/rabota-1831857831.html

Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных

Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022

Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:10

2022-11-16T11:10

2022-11-16T11:19

экономика

россия

михаил мишустин

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поставил задачу обеспечить особый контроль над реализацией решения о сохранении рабочих мест мобилизованных и в случае нарушения их прав – жестко реагировать.Во время разговора с Иванковым Мишустин напомнил, что ранее правительством было принято постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест всем россиянам, которые были мобилизованы с 21 сентября."Что очень важно, нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения для того, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, ну и, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", - сказал Мишустин.Иванков ответил, что специальная горячая линия для мобилизованных уже действует, на нее поступило свыше 60 обращений от работников о нарушении их прав. Все проблемы были решены, заметил Иванков. "Жестко реагируйте. Слово "жесткость", здесь имеется в виду, чтобы обеспечить их права по всем обращениям", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии