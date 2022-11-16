https://ria.ru/20221116/pvo-1832065495.html

Латвия предложила прикрыть районы на западе Украины системами ПВО НАТО

Латвия предложила прикрыть районы на западе Украины системами ПВО НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Латвия предложила прикрыть районы на западе Украины системами ПВО НАТО

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил, чтобы системы ПВО стран НАТО прикрывали некоторые районы на западе Украины. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:07

2022-11-16T21:07

2022-11-16T21:07

в мире

украина

польша

латвия

нато

артис пабрикс

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил, чтобы системы ПВО стран НАТО прикрывали некоторые районы на западе Украины.По его мнению, НАТО должна обеспечить Украину "необходимым оборудованием"."Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я думаю, мы должны рассмотреть ближайшие пограничные районы на западе Украине, потому что мы не можем допустить, чтобы что-то подобное случилось снова", - сказал он про инцидент с ракетами в Польше.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221116/zapad-1831975264.html

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в мире, украина, польша, латвия, нато, артис пабрикс, инцидент с падением ракет в польше