Латвия предложила прикрыть районы на западе Украины системами ПВО НАТО
Минобороны Латвии предложило прикрыть районы на западе Украины системами ПВО НАТО
Рига, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил, чтобы системы ПВО стран НАТО прикрывали некоторые районы на западе Украины.
"Наши союзнические системы ПВО могут прикрывать некоторые части запада Украины от ракетных атак. Я считаю, что от союзников будут разные мнения по этому вопросу. Это вопрос для совместного обсуждения", - заявил Пабрикс в интервью газете Times.
По его мнению, НАТО должна обеспечить Украину "необходимым оборудованием".
"Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я думаю, мы должны рассмотреть ближайшие пограничные районы на западе Украине, потому что мы не можем допустить, чтобы что-то подобное случилось снова", - сказал он про инцидент с ракетами в Польше.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".