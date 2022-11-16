18:07 16.11.2022 (обновлено: 18:49 16.11.2022)
СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
CNN: Украина подтвердила использование систем ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Как сообщает телеканал, именно эти данные стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.