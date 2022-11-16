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СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/pvo-1832024178.html
СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:07
2022-11-16T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
сша
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.Как сообщает телеканал, именно эти данные стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1832009125.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, польша, украина, сша, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Россия
18:07 16.11.2022 (обновлено: 18:49 16.11.2022)
 
СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

CNN: Украина подтвердила использование систем ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Как сообщает телеканал, именно эти данные стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона.
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:32
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:29
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСШАВооруженные силы РФРоссия
 
 
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