https://ria.ru/20221116/pvo-1832024178.html

СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:07

2022-11-16T18:07

2022-11-16T18:49

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.Как сообщает телеканал, именно эти данные стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1832009125.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, украина, сша, вооруженные силы рф, россия