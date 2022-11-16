https://ria.ru/20221116/pvo-1831877848.html

Литва поддержала установку ПВО на польско-украинской границе

Литва поддержала установку ПВО на польско-украинской границе - РИА Новости, 16.11.2022

Литва поддержала установку ПВО на польско-украинской границе

Литва поддерживает идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО, заявил журналистам в среду президент страны Гитанас... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:58

2022-11-16T11:58

2022-11-16T12:24

литва

нато

в мире

польша

украина

гитанас науседа

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Литва поддерживает идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО, заявил журналистам в среду президент страны Гитанас Науседа."Президент Польши Анджей Дуда мне сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации четвертой статьи договора НАТО. Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО", - сказал Науседа. Трансляцию выступления вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).Президент напомнил, что на заседании глав стран НАТО в Мадриде несколько месяцев назад одним из пунктов итогового документа было размещение систем ПВО на восточном фланге НАТО. "Я думаю, что это событие, которые мы все пережили, со всей актуальностью заставляет нас думать о том, чтобы как можно быстрее осуществить этот принцип, который мы утвердили в декларации", - отметил он.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831882612.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831871696.html

https://ria.ru/20221116/nato-1831866631.html

литва

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, нато, в мире, польша, украина, гитанас науседа