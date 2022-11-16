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Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию - РИА Новости, 16.11.2022
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Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию
Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию - РИА Новости, 16.11.2022
Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию
Российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что именно так... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:59
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что именно так и будет."Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные", - сказал Путин на совещании с правительством.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:59 16.11.2022 (обновлено: 15:13 16.11.2022)
 
Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию

Путин призвал банки более ответственно подходить к потребительскому кредитованию

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что именно так и будет.
"Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные", - сказал Путин на совещании с правительством.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:38
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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