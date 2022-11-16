https://ria.ru/20221116/putin-1831946655.html

Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию

Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию - РИА Новости, 16.11.2022

Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию

Российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что именно так... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:59

2022-11-16T14:59

2022-11-16T15:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что именно так и будет."Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные", - сказал Путин на совещании с правительством.

https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин