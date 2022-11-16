https://ria.ru/20221116/puteshestviya-1831699171.html
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября - РИА Новости, 16.11.2022
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября
Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T06:34
2022-11-16T06:34
2022-11-16T06:34
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6cb8b850648202a5171243b9a70553bd.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 24 по 30 ноября. Дорога, проживание в отеле категории три звезды и питание включены.Безусловный лидер спроса — Египет. Треть заявок в компаниях — именно туда. Стоимость путевок начинается от 71 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено".Второе место в списке самых желанных пляжных направлений делят ОАЭ и Таиланд, куда намерены попасть по 14 процентов в туристов. Причем в Эмиратах можно провести вдвоем десять дней за сумму менее 100 тысяч рублей.Мечтающим о визите в Таиланд нужно приготовить от 150 до 200 тысяч рублей. Столько же стоят каникулы на Кубе, Мальдивах, в Венесуэле. Дороже — Сейшелы и Катар. А вот в Бахрейн и Шри-Ланку можно найти путевки за сумму от 100 до 150 тысяч рублей.Каждый двенадцатый путешественник хочет отправиться в Турцию, хотя в это время там пляжный сезон окончен. В море купаться можно, но вода уже холодная. Комфортнее — в подогреваемых и закрытых бассейнах. Тур в Анталью участники рынка предлагают за 69 тысяч рублей.Пляжные путевки в этот период пользуются большей популярностью у пар, причем с детьми едут отдыхать лишь четверть клиентов, выяснили эксперты. Для сравнения: в осенние каникулы доля семей, отправляющихся на курорт в расширенном составе, достигала 83 процентов.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
таиланд
египет
оаэ
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_c105b60948a2aa6d1f893b6f5485ce56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, турция, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Турция, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября
АТОР: Египет – самое дешевое пляжное направление в конце ноября