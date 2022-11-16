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Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221116/puteshestviya-1831699171.html
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября - РИА Новости, 16.11.2022
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября
Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T06:34
2022-11-16T06:34
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
турция
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 24 по 30 ноября. Дорога, проживание в отеле категории три звезды и питание включены.Безусловный лидер спроса — Египет. Треть заявок в компаниях — именно туда. Стоимость путевок начинается от 71 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено".Второе место в списке самых желанных пляжных направлений делят ОАЭ и Таиланд, куда намерены попасть по 14 процентов в туристов. Причем в Эмиратах можно провести вдвоем десять дней за сумму менее 100 тысяч рублей.Мечтающим о визите в Таиланд нужно приготовить от 150 до 200 тысяч рублей. Столько же стоят каникулы на Кубе, Мальдивах, в Венесуэле. Дороже — Сейшелы и Катар. А вот в Бахрейн и Шри-Ланку можно найти путевки за сумму от 100 до 150 тысяч рублей.Каждый двенадцатый путешественник хочет отправиться в Турцию, хотя в это время там пляжный сезон окончен. В море купаться можно, но вода уже холодная. Комфортнее — в подогреваемых и закрытых бассейнах. Тур в Анталью участники рынка предлагают за 69 тысяч рублей.Пляжные путевки в этот период пользуются большей популярностью у пар, причем с детьми едут отдыхать лишь четверть клиентов, выяснили эксперты. Для сравнения: в осенние каникулы доля семей, отправляющихся на курорт в расширенном составе, достигала 83 процентов.
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таиланд
египет
оаэ
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туризм, новости - туризм, таиланд, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, турция, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Турция, куда можно лететь
06:34 16.11.2022
 
Туроператоры рассказали, где можно дешево отдохнуть у моря в конце ноября

АТОР: Египет – самое дешевое пляжное направление в конце ноября

© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 24 по 30 ноября. Дорога, проживание в отеле категории три звезды и питание включены.
Безусловный лидер спроса — Египет. Треть заявок в компаниях — именно туда. Стоимость путевок начинается от 71 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено".
Второе место в списке самых желанных пляжных направлений делят ОАЭ и Таиланд, куда намерены попасть по 14 процентов в туристов. Причем в Эмиратах можно провести вдвоем десять дней за сумму менее 100 тысяч рублей.
Мечтающим о визите в Таиланд нужно приготовить от 150 до 200 тысяч рублей. Столько же стоят каникулы на Кубе, Мальдивах, в Венесуэле. Дороже — Сейшелы и Катар. А вот в Бахрейн и Шри-Ланку можно найти путевки за сумму от 100 до 150 тысяч рублей.
Каждый двенадцатый путешественник хочет отправиться в Турцию, хотя в это время там пляжный сезон окончен. В море купаться можно, но вода уже холодная. Комфортнее — в подогреваемых и закрытых бассейнах. Тур в Анталью участники рынка предлагают за 69 тысяч рублей.
Пляжные путевки в этот период пользуются большей популярностью у пар, причем с детьми едут отдыхать лишь четверть клиентов, выяснили эксперты. Для сравнения: в осенние каникулы доля семей, отправляющихся на курорт в расширенном составе, достигала 83 процентов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)ОАЭТурциякуда можно лететь
 
 
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