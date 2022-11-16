https://ria.ru/20221116/profsoyuzy-1831860836.html
Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат
Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат - РИА Новости, 16.11.2022
Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, зафиксировать... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:14
2022-11-16T11:14
2022-11-16T11:14
общество
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, зафиксировать сроки и размеры, заявил глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.Он отметил, что в стране пока не решена проблема ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат. По его словам, индексация зарплат является лишь одним из инструментов, но в реальности и она используется нерегулярно."Работодатели должны устанавливать конкретные сроки и величины повышения зарплаты в связи с прогнозируемым ростом потребительских цен. ФНПР предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в законодательстве, а конкретные величины - в коллективных договорах и соглашениях", - сказал Шмаков на Генсовете ФНПР.
https://ria.ru/20221111/zarplata-1830641318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России
Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат
Российские профсоюзы предложили определить сроки и размер регулярного повышения зарплат
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, зафиксировать сроки и размеры, заявил глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.
Он отметил, что в стране пока не решена проблема ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат. По его словам, индексация зарплат является лишь одним из инструментов, но в реальности и она используется нерегулярно.
"Работодатели должны устанавливать конкретные сроки и величины повышения зарплаты в связи с прогнозируемым ростом потребительских цен. ФНПР предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в законодательстве, а конкретные величины - в коллективных договорах и соглашениях", - сказал Шмаков на Генсовете ФНПР.