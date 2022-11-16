https://ria.ru/20221116/profsoyuzy-1831860836.html

Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат

Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат - РИА Новости, 16.11.2022

Российские профсоюзы предложили установить общие правила индексации зарплат

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, зафиксировать... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:14

2022-11-16T11:14

2022-11-16T11:14

общество

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, зафиксировать сроки и размеры, заявил глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.Он отметил, что в стране пока не решена проблема ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат. По его словам, индексация зарплат является лишь одним из инструментов, но в реальности и она используется нерегулярно."Работодатели должны устанавливать конкретные сроки и величины повышения зарплаты в связи с прогнозируемым ростом потребительских цен. ФНПР предлагает установить общие подходы к порядку индексации заработной платы в законодательстве, а конкретные величины - в коллективных договорах и соглашениях", - сказал Шмаков на Генсовете ФНПР.

https://ria.ru/20221111/zarplata-1830641318.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии