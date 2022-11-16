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Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы - РИА Новости, 16.11.2022
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Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы
Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы - РИА Новости, 16.11.2022
Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что у него нет планов, связанных с участием в президентских выборах. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:44
2022-11-16T14:44
политика
захар прилепин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что у него нет планов, связанных с участием в президентских выборах.Следующие выборы главы государства в России ожидаются в 2024 году."У меня никаких планов с участием в президентских выборах нет, ничего по этому поводу не планирую, не создаю команду. Никакой деятельности в связи с этим не веду", - сказал Прилепин журналистам. По его словам, ничего кроме победного завершения спецоперации его не интересует "так остро". "Все мои планы связаны с деятельностью - административной, гуманитарной, военной и культурной - на территории проведения СВО", - добавил политик.Ранее сообщалось, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика отмечали РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
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политика, захар прилепин
Политика, Захар Прилепин
14:44 16.11.2022
 
Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы

Сопредседатель эсеров Прилепин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что у него нет планов, связанных с участием в президентских выборах.
Следующие выборы главы государства в России ожидаются в 2024 году.
"У меня никаких планов с участием в президентских выборах нет, ничего по этому поводу не планирую, не создаю команду. Никакой деятельности в связи с этим не веду", - сказал Прилепин журналистам. По его словам, ничего кроме победного завершения спецоперации его не интересует "так остро". "Все мои планы связаны с деятельностью - административной, гуманитарной, военной и культурной - на территории проведения СВО", - добавил политик.
Ранее сообщалось, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика отмечали РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:12
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