https://ria.ru/20221116/prilepin-1831940966.html

Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы

Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы - РИА Новости, 16.11.2022

Прилепин заявил, что не собирается выдвигаться на президентские выборы

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что у него нет планов, связанных с участием в президентских выборах. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:44

2022-11-16T14:44

2022-11-16T14:44

политика

захар прилепин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что у него нет планов, связанных с участием в президентских выборах.Следующие выборы главы государства в России ожидаются в 2024 году."У меня никаких планов с участием в президентских выборах нет, ничего по этому поводу не планирую, не создаю команду. Никакой деятельности в связи с этим не веду", - сказал Прилепин журналистам. По его словам, ничего кроме победного завершения спецоперации его не интересует "так остро". "Все мои планы связаны с деятельностью - административной, гуманитарной, военной и культурной - на территории проведения СВО", - добавил политик.Ранее сообщалось, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика отмечали РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.

https://ria.ru/20221102/vybory-1828640564.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, захар прилепин