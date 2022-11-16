https://ria.ru/20221116/preparat-1831894702.html

В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам"

В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам" - РИА Новости, 16.11.2022

В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам"

Первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "Клобазам" зарегистрирован в России, для... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:46

2022-11-16T12:46

2022-11-16T12:46

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "Клобазам" зарегистрирован в России, для пациентов он станет доступен в конце первого квартала следующего года, сообщил Минпромторг РФ."Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм"), подведомственный Минпромторгу России, получил регистрационное удостоверение на первый отечественный дженерик лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Клобазам". Российский препарат станет доступным для пациентов в конце первого квартала 2023 года", - говорится в сообщении.Препарат "Клобазам" применяется для симптоматического лечения острых и хронических состояний напряжения, возбуждения и тревоги, а также для дополнительной терапии у пациентов с эпилепсией.В 2020 году Московский эндокринный завод внедрил препараты "Мидазолам" и "Сибазон" для медицинской помощи детям с судорожным синдромом.Согласно проведенной оценке, производственные мощности предприятия позволят на 100% закрыть потребность в указанных лекарственных препаратах, включая "Клобазам", и обеспечить высококачественными отечественными лекарствами пациентов с эпилептическим статусом во всех субъектах РФ, отмечает Минпромторг.

https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)