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В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам" - РИА Новости, 16.11.2022
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В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам"
В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам" - РИА Новости, 16.11.2022
В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам"
Первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "Клобазам" зарегистрирован в России, для... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:46
2022-11-16T12:46
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "Клобазам" зарегистрирован в России, для пациентов он станет доступен в конце первого квартала следующего года, сообщил Минпромторг РФ."Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм"), подведомственный Минпромторгу России, получил регистрационное удостоверение на первый отечественный дженерик лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Клобазам". Российский препарат станет доступным для пациентов в конце первого квартала 2023 года", - говорится в сообщении.Препарат "Клобазам" применяется для симптоматического лечения острых и хронических состояний напряжения, возбуждения и тревоги, а также для дополнительной терапии у пациентов с эпилепсией.В 2020 году Московский эндокринный завод внедрил препараты "Мидазолам" и "Сибазон" для медицинской помощи детям с судорожным синдромом.Согласно проведенной оценке, производственные мощности предприятия позволят на 100% закрыть потребность в указанных лекарственных препаратах, включая "Клобазам", и обеспечить высококачественными отечественными лекарствами пациентов с эпилептическим статусом во всех субъектах РФ, отмечает Минпромторг.
https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html
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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
12:46 16.11.2022
 
В России зарегистрировали дженерик препарата "Клобазам"

В России зарегистрировали первый отечественный дженерик препарата "Клобазам"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первый отечественный дженерик противосудорожного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "Клобазам" зарегистрирован в России, для пациентов он станет доступен в конце первого квартала следующего года, сообщил Минпромторг РФ.
"Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм"), подведомственный Минпромторгу России, получил регистрационное удостоверение на первый отечественный дженерик лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Клобазам". Российский препарат станет доступным для пациентов в конце первого квартала 2023 года", - говорится в сообщении.
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12 ноября, 11:42
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Препарат "Клобазам" применяется для симптоматического лечения острых и хронических состояний напряжения, возбуждения и тревоги, а также для дополнительной терапии у пациентов с эпилепсией.
В 2020 году Московский эндокринный завод внедрил препараты "Мидазолам" и "Сибазон" для медицинской помощи детям с судорожным синдромом.
Согласно проведенной оценке, производственные мощности предприятия позволят на 100% закрыть потребность в указанных лекарственных препаратах, включая "Клобазам", и обеспечить высококачественными отечественными лекарствами пациентов с эпилептическим статусом во всех субъектах РФ, отмечает Минпромторг.
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ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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