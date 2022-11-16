https://ria.ru/20221116/poteri-1831851730.html

Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке

Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:54

2022-11-16T10:54

2022-11-16T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы Д-30, шесть танков (три Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, нанесено огневое поражение двум полевым пунктам управления БПЛА. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек.

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донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины