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Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке
Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:54
2022-11-16T10:54
2022-11-16T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы Д-30, шесть танков (три Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, нанесено огневое поражение двум полевым пунктам управления БПЛА. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли 70 человек за сутки, заявили в Донецке
ДНР: украинские войска потеряли 70 человек, две гаубицы и шесть танков за сутки