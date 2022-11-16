https://ria.ru/20221116/poteri-1831841886.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и пять БТР - РИА Новости, 16.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, пять бронетранспортёров и три беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР в среду. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:22
2022-11-16T10:22
2022-11-16T10:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, пять бронетранспортёров и три беспилотника, сообщила Народная милиция ЛНР в среду."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, пять бронетранспортёров; три беспилотных летательных аппарата; 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк, две артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, 12 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831840674.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_e76cb25d570cb30337efa101dc7cf374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и пять БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 человек и пять БТР