https://ria.ru/20221116/popravki-1832049414.html

Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах

Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах - РИА Новости, 16.11.2022

Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах

Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:36

2022-11-16T19:36

2022-11-16T19:36

российское казачество

совет федерации рф

российское казачество

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента.Федеральный закон разработан в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы и утвержден указом президента РФ.Закон обязывает граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Кроме того, законом предусматривается, что данные о доходах, расходах и имуществе, предоставляемые атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, подлежат размещению в интернете и должны быть опубликованы в СМИ.

https://ria.ru/20221114/kazaki-1831431951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, российское казачество, россия