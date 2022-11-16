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Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах
Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах
Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:36
2022-11-16T19:36
2022-11-16T19:36
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента.Федеральный закон разработан в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы и утвержден указом президента РФ.Закон обязывает граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Кроме того, законом предусматривается, что данные о доходах, расходах и имуществе, предоставляемые атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, подлежат размещению в интернете и должны быть опубликованы в СМИ.
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента.
Федеральный закон разработан в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы и утвержден указом президента РФ.
Закон обязывает граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Кроме того, законом предусматривается, что данные о доходах, расходах и имуществе, предоставляемые атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, подлежат размещению в интернете и должны быть опубликованы в СМИ.