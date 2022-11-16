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Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах - РИА Новости, 16.11.2022
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Российское казачество
https://ria.ru/20221116/popravki-1832049414.html
Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах
Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах - РИА Новости, 16.11.2022
Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах
Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:36
2022-11-16T19:36
российское казачество
совет федерации рф
российское казачество
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента.Федеральный закон разработан в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы и утвержден указом президента РФ.Закон обязывает граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Кроме того, законом предусматривается, что данные о доходах, расходах и имуществе, предоставляемые атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, подлежат размещению в интернете и должны быть опубликованы в СМИ.
https://ria.ru/20221114/kazaki-1831431951.html
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совет федерации рф, российское казачество, россия
Российское казачество, Совет Федерации РФ, Российское казачество, Россия
19:36 16.11.2022
 

Совфед одобрил поправки, обязывающие атаманов отчитываться о доходах

© РИА Новости / Алексей ДружининШеврон атамана Всероссийского казачьего общества
Шеврон атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О государственной службе российского казачества". В частности, закон уточняет обязанности атамана Всероссийского казачьего общества и претендента на эту должность, сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента.
Федеральный закон разработан в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы и утвержден указом президента РФ.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 17:55Российское казачество
Казачий округ Санкт-Петербурга вошел в новое войсковое казачье общество
Закон обязывает граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Кроме того, законом предусматривается, что данные о доходах, расходах и имуществе, предоставляемые атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, подлежат размещению в интернете и должны быть опубликованы в СМИ.
 
Российское казачествоСовет Федерации РФРоссийское казачествоРоссия
 
 
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