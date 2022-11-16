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Германия предложит Польше помощь в патрулировании воздушного пространства

Германия предложит Польше помощь в патрулировании воздушного пространства - РИА Новости, 16.11.2022

Германия предложит Польше помощь в патрулировании воздушного пространства

Берлин в ближайшее время предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства силами бундесвера, сообщил представитель министерства обороны Кристиан Тиль в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:37

2022-11-16T13:37

2022-11-16T14:12

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бундесвер германии

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Берлин в ближайшее время предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства силами бундесвера, сообщил представитель министерства обороны Кристиан Тиль в среду на пресс-конференции кабмина ФРГ."В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими (истребителями) Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша этого пожелает. Истребители для этого не придется передислоцировать, патрули могут проводиться с немецких воздушных баз", - сообщил он.Берлин уже находится в контакте с Варшавой, и министр обороны Кристине Ламбрехт в течение дня свяжется и обсудит немецкую инициативу с польским коллегой.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831925012.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831909577.html

https://ria.ru/20221116/pogranichniki-1831912690.html

германия

польша

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