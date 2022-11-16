13:37 16.11.2022 (обновлено: 14:12 16.11.2022)
Германия предложит Польше помощь в патрулировании воздушного пространства
ФРГ предложит Польше помощь в патрулировании воздушного пространства силами бундесвера
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Берлин в ближайшее время предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства силами бундесвера, сообщил представитель министерства обороны Кристиан Тиль в среду на пресс-конференции кабмина ФРГ.
"В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими (истребителями) Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша этого пожелает. Истребители для этого не придется передислоцировать, патрули могут проводиться с немецких воздушных баз", - сообщил он.
Берлин уже находится в контакте с Варшавой, и министр обороны Кристине Ламбрехт в течение дня свяжется и обсудит немецкую инициативу с польским коллегой.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.