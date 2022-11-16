22:49 16.11.2022 (обновлено: 23:04 16.11.2022)
Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО
Премьер Польши Моравецкий заявил об отказе от применения четвертой статьи договора НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша отказалась от планов применить статью 4 договора НАТО о срочных консультациях, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
"Ход событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была намеренная атака на Польшу. По нашей информации, отсутствовал план нападать на территорию Польши. По нашей информации на данный момент. Поэтому мы не запустили 4-ю статью, но держали ее про запас", - сказал Моравецкий.
При этом польский премьер отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО. "Мы по сути и так постоянно проводим консультации. Но в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4 статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО – ред.) имел бы возможность ее использовать", - сказал он.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.