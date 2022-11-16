https://ria.ru/20221116/polsha-1832080442.html

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО

Польша отказалась от планов применить статью 4 договора НАТО о срочных консультациях, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:49

2022-11-16T22:49

2022-11-16T23:04

варшава

нато

польша

в мире

инцидент с падением ракет в польше

матеуш моравецкий

украина

зрк с-300

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша отказалась от планов применить статью 4 договора НАТО о срочных консультациях, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.При этом польский премьер отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО. "Мы по сути и так постоянно проводим консультации. Но в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4 статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО – ред.) имел бы возможность ее использовать", - сказал он.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/polsha-1832016880.html

варшава

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варшава, нато, польша, в мире, инцидент с падением ракет в польше, матеуш моравецкий, украина, зрк с-300