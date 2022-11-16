https://ria.ru/20221116/polsha-1832058315.html
Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий
Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий - РИА Новости, 16.11.2022
Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий
Польша заранее готовилась к тому, что на ее территорию может упасть ракета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в сейме республики (нижняя РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:19
2022-11-16T20:19
2022-11-16T20:19
в мире
матеуш моравецкий
анджей дуда
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нато
зрк с-300
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша заранее готовилась к тому, что на ее территорию может упасть ракета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в сейме республики (нижняя палата парламента).Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине."В этой ситуации не было растерянности с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию. Несколько недель назад мы проводили очень подробный многочасовой анализ сценариев вместе с господином президентом, министром национальной обороны, министром внутренних дел и администрации, с генералами и руководителями служб", - сказал Моравецкий."Такие происшествия, как вчерашнее, были предметом разговоров анализов, дискуссий много раз. Мы знали, что риск такого происшествия большой и растущий. Поэтому мы разрабатывали различные планы с мыслью об атаке такой силы, зная, что она может наступить", - добавил он.По словам Моравецкого, польское руководство имеет минимум семь сценариев действий в случае нападения: "гибридного, конвенционального, на гражданские цели, на военные цели".При этом польский премьер считает, что во вторник могла иметь место провокация, в результате которой на территорию Польши упала украинская ракета. "Мы не можем исключать, что обстрел украинской инфраструктуры непосредственно у польской границы – это направленная провокация, организованная с надеждой, что до такой ситуации может дойти. Есть большая вероятность", - сказал он.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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в мире, матеуш моравецкий, анджей дуда, варшава, польша, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Варшава, Польша, Украина, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий
Премьер Моравецкий заявил, что Польша заранее готовилась к возможному падению ракеты
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша заранее готовилась к тому, что на ее территорию может упасть ракета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в сейме республики (нижняя палата парламента).
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава
заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО
. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда
называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине
.
"В этой ситуации не было растерянности с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию. Несколько недель назад мы проводили очень подробный многочасовой анализ сценариев вместе с господином президентом, министром национальной обороны, министром внутренних дел и администрации, с генералами и руководителями служб", - сказал Моравецкий.
"Такие происшествия, как вчерашнее, были предметом разговоров анализов, дискуссий много раз. Мы знали, что риск такого происшествия большой и растущий. Поэтому мы разрабатывали различные планы с мыслью об атаке такой силы, зная, что она может наступить", - добавил он.
По словам Моравецкого, польское руководство имеет минимум семь сценариев действий в случае нападения: "гибридного, конвенционального, на гражданские цели, на военные цели".
При этом польский премьер считает, что во вторник могла иметь место провокация, в результате которой на территорию Польши упала украинская ракета. "Мы не можем исключать, что обстрел украинской инфраструктуры непосредственно у польской границы – это направленная провокация, организованная с надеждой, что до такой ситуации может дойти. Есть большая вероятность", - сказал он.
По заявлению Минобороны России
во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300
.