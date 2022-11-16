https://ria.ru/20221116/polsha-1832058315.html

Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий

Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий - РИА Новости, 16.11.2022

Польша готовилась к возможности падения ракеты, заявил премьер Моравецкий

Польша заранее готовилась к тому, что на ее территорию может упасть ракета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в сейме республики (нижняя РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:19

2022-11-16T20:19

2022-11-16T20:19

в мире

матеуш моравецкий

анджей дуда

варшава

польша

украина

нато

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821339_503:0:2742:1260_1920x0_80_0_0_60f571485739f3ad3c1f7cc9910f12d7.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша заранее готовилась к тому, что на ее территорию может упасть ракета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в сейме республики (нижняя палата парламента).Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине."В этой ситуации не было растерянности с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию. Несколько недель назад мы проводили очень подробный многочасовой анализ сценариев вместе с господином президентом, министром национальной обороны, министром внутренних дел и администрации, с генералами и руководителями служб", - сказал Моравецкий."Такие происшествия, как вчерашнее, были предметом разговоров анализов, дискуссий много раз. Мы знали, что риск такого происшествия большой и растущий. Поэтому мы разрабатывали различные планы с мыслью об атаке такой силы, зная, что она может наступить", - добавил он.По словам Моравецкого, польское руководство имеет минимум семь сценариев действий в случае нападения: "гибридного, конвенционального, на гражданские цели, на военные цели".При этом польский премьер считает, что во вторник могла иметь место провокация, в результате которой на территорию Польши упала украинская ракета. "Мы не можем исключать, что обстрел украинской инфраструктуры непосредственно у польской границы – это направленная провокация, организованная с надеждой, что до такой ситуации может дойти. Есть большая вероятность", - сказал он.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/polsha-1832033911.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html

варшава

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, матеуш моравецкий, анджей дуда, варшава, польша, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше