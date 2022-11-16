https://ria.ru/20221116/polsha-1832033911.html

МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами

МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами - РИА Новости, 16.11.2022

МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в среду в МИД РФ в связи с "ракетным инцидентом", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:36

2022-11-16T18:36

2022-11-16T18:49

польша

россия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в среду в МИД РФ в связи с "ракетным инцидентом", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на просьбу подтвердить информацию о вызове польского посла в министерство в связи с ракетным скандалом, она сказала : "да".

https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инцидент с падением ракет в польше