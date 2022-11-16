https://ria.ru/20221116/polsha-1832033911.html
МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами
МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами - РИА Новости, 16.11.2022
МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в среду в МИД РФ в связи с "ракетным инцидентом", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:36
2022-11-16T18:36
2022-11-16T18:49
польша
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в среду в МИД РФ в связи с "ракетным инцидентом", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на просьбу подтвердить информацию о вызове польского посла в министерство в связи с ракетным скандалом, она сказала : "да".
https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инцидент с падением ракет в польше
Польша, Россия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Инцидент с падением ракет в Польше
18:36 16.11.2022 (обновлено: 18:49 16.11.2022)
МИД вызвал посла Польши Краевского из-за инцидента с ракетами
Захарова подтвердила вызов посла Польши Краевского в МИД из-за инцидента с ракетами