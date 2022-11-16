https://ria.ru/20221116/polsha-1832009125.html
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится - РИА Новости, 16.11.2022
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится
Президент Польши Анджей Дуда вновь заявил, что опасности повторения ракетного обстрела территории республики нет. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:29
2022-11-16T17:29
2022-11-16T17:44
в мире
польша
анджей дуда
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда вновь заявил, что опасности повторения ракетного обстрела территории республики нет."Нет никакой известной нам опасности для граждан. Это трагическое происшествие, которое произошло вчера, не повторилось ни в какой мере, не было последующих таких происшествий, у нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия", - сказал Дуда после окончания заседания совета национальной безопасности.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831992220.html
https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831958155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Анджей Дуда, Инцидент с падением ракет в Польше
17:29 16.11.2022 (обновлено: 17:44 16.11.2022)
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится
Дуда заявил об отсутствии опасности повторного ракетного обстрела Польши