https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла - РИА Новости, 16.11.2022
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла
После заявлений польского президента Анджея Дуды, что падение ракет является "несчастным случаем" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:49
2022-11-16T14:49
2022-11-16T15:03
в мире
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей андреев
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. После заявлений польского президента Анджея Дуды, что падение ракет является "несчастным случаем" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, не хотят ли польские чиновники извиниться за ночной вызов российского посла."Президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем". Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Ночью 16 ноября МИД Польши сообщил, что посол России Сергей Андреев вызван в МИД республики. По словам пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, российский посол "был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий".Днем 16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета, принадлежала ПВО Украины.
https://ria.ru/20221116/rakety-1831931638.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей андреев, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Андреев, Инцидент с падением ракет в Польше
14:49 16.11.2022 (обновлено: 15:03 16.11.2022)
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла
Захарова потребовала от Польши извинений за ночной вызов посла в Варшаве Андреева