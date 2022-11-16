https://ria.ru/20221116/polsha-1831929626.html

В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше

В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше - РИА Новости, 16.11.2022

В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше

Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:14

2022-11-16T14:14

2022-11-16T14:14

в мире

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши.Он назвал инцидент эскалацией и выразил соболезнования польским жителям.Однако пользователи негативно оценили заявления президента Украины."Когда ты уже заплатишь США?" — спросил Е."Ну и где эта ракета? Когда они "падали" на улицу или дома в Украине, они не взрывались, а врезались в асфальт", — подметил Chakalaka."Комедия начнется, когда эта С-300 окажется украинской игрушкой", — съязвил Leonard Zelig."Откуда ты пишешь твиты? Из Калифорнии?", — пошутил Dr. Balkanicus."Проваливай! Поляки за украинские дела сражаться не будут!" — возмутилась MialoBycTakPieknie.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщило Минобороны России, специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300. Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Позднее В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html

https://ria.ru/20221116/konsultatsii-1831923187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/polsha-1831920512.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, польша, нато, g7, зрк с-300, twitter, украина