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В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше
В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше
Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:14
2022-11-16T14:14
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
польша
нато
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши.Он назвал инцидент эскалацией и выразил соболезнования польским жителям.Однако пользователи негативно оценили заявления президента Украины."Когда ты уже заплатишь США?" — спросил Е."Ну и где эта ракета? Когда они "падали" на улицу или дома в Украине, они не взрывались, а врезались в асфальт", — подметил Chakalaka."Комедия начнется, когда эта С-300 окажется украинской игрушкой", — съязвил Leonard Zelig."Откуда ты пишешь твиты? Из Калифорнии?", — пошутил Dr. Balkanicus."Проваливай! Поляки за украинские дела сражаться не будут!" — возмутилась MialoBycTakPieknie.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщило Минобороны России, специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300. Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Позднее В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html
https://ria.ru/20221116/konsultatsii-1831923187.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/polsha-1831920512.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, польша, нато, g7, зрк с-300, twitter, украина
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Польша, НАТО, G7, ЗРК С-300, Twitter, Украина
14:14 16.11.2022
 
В Сети разозлились на Зеленского после его слов о Польше

Пользователи Twitter разозлились на заявление Зеленского о падении ракеты в Польше

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о падении ракеты на территории Польши.
Он назвал инцидент эскалацией и выразил соболезнования польским жителям.
Однако пользователи негативно оценили заявления президента Украины.
"Когда ты уже заплатишь США?" — спросил Е.
"Ну и где эта ракета? Когда они "падали" на улицу или дома в Украине, они не взрывались, а врезались в асфальт", — подметил Chakalaka.
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:06
Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши
"Комедия начнется, когда эта С-300 окажется украинской игрушкой", — съязвил Leonard Zelig.
"Откуда ты пишешь твиты? Из Калифорнии?", — пошутил Dr. Balkanicus.
"Проваливай! Поляки за украинские дела сражаться не будут!" — возмутилась MialoBycTakPieknie.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:57
МИД Германии прокомментировал консультации НАТО по ЧП в Польше
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Как сообщило Минобороны России, специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300. Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:51В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг упавшей в Польше ракеты
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Позднее В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАПольшаНАТОG7ЗРК С-300TwitterУкраина
 
 
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